Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИСимпатоміметики центральної діїАтомоксетинАтомоксин®Ціни в аптеках

Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Одеса (809802) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
913,91
Економія: -119,73 грн
794,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
944,62
Економія: -147,40 грн
797,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
893,88
Економія: -97,95 грн
795,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
875,36
Економія: -82,41 грн
792,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
909,08
Економія: -113,15 грн
795,93 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
911,05
Економія: -114,56 грн
796,49 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 12-А
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
899,64
Економія: -103,19 грн
796,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
970,38
Економія: -174,06 грн
796,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 54-А
Всього: упаковка (1)
872,40
Економія: -76,31 грн
796,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
917,80
Економія: -121,58 грн
796,22 грн