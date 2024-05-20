Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Львів (809802) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Ж
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 41-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69