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Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Львів (809802) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 9-А
Всього: упаковка (1)
845,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
926,99
Економія: -144,88 грн
782,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (6)
974,90
Економія: -184,90 грн
790,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Стуса Василя, 1
Всього: упаковка (1)
897,40
Економія: -107,40 грн
790,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
915,80
Економія: -125,80 грн
790,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Всього: упаковка (1)
924,30
Економія: -134,30 грн
790,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (1)
949,60
Економія: -159,60 грн
790,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 149
Всього: упаковка (1)
886,99
Економія: -104,88 грн
782,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
Всього: упаковка (1)
868,99
Економія: -86,88 грн
782,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11
Всього: упаковка (1)
845,99
Економія: -63,88 грн
782,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Ж
Всього: упаковка (1)
850,96
Економія: -36,02 грн
814,94 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Всього: упаковка (1)
872,99
Економія: -90,88 грн
782,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 41-Б
Всього: упаковка (1)
964,99
Економія: -182,88 грн
782,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 2
Всього: упаковка (1)
903,99
Економія: -121,88 грн
782,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
983,30
Економія: -193,30 грн
790,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
852,99
Економія: -70,88 грн
782,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (1)
852,99
Економія: -70,88 грн
782,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
Всього: упаковка (1)
964,99
Економія: -182,88 грн
782,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
868,99
Економія: -86,88 грн
782,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
Всього: упаковка (1)
908,99
Економія: -126,88 грн
782,11 грн