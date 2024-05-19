Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Київ (809802) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
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Київ, вул. Вишгородська, 56/2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1