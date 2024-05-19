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Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Київ (809802) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (2)
1000,20
Економія: -210,20 грн
790,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
935,00
Економія: -199,92 грн
735,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
900,53
Економія: -104,04 грн
796,49 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
856,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (2)
813,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
Всього: упаковка (1)
840,60
Економія: -28,90 грн
811,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
900,75
Економія: -104,30 грн
796,45 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
881,20
Економія: -84,75 грн
796,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
865,24
Економія: -68,38 грн
796,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 13
Всього: упаковка (2)
813,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
855,77
Економія: -59,20 грн
796,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
858,19
Економія: -61,77 грн
796,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
897,57
Економія: -101,88 грн
795,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
938,98
Економія: -141,94 грн
797,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
878,26
Економія: -80,91 грн
797,35 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
Всього: упаковка (1)
881,99
Економія: -99,88 грн
782,11 грн