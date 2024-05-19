Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Харків (809802) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: капсули тверді (7)
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Харків, просп. Гагаріна, 167
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Бажаємо здоров'я
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Суми, вул. Харківська, 12
Бажаємо здоров'я
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Суми, вул. Ковпака, 59/4
Подорожник
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Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
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Дніпро, вул. Калинова, 14
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Подорожник
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Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19