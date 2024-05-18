Атомоксин® капсули тверді 18 мг блістер, №14 - Дніпро (Дніпропетровськ) (809802) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149