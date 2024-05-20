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Анагрелід-Віста капсули тверді 0,5 мг пляшка, №100 - Запоріжжя (806197) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
8976,88
Економія: -1239,67 грн
7737,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
8525,24
Економія: -779,37 грн
7745,87 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
8504,32
Економія: -740,28 грн
7764,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
8357,22
Економія: -632,13 грн
7725,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
8435,76
Економія: -720,87 грн
7714,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
8640,21
Економія: -910,95 грн
7729,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
8525,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (2)
8402,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
8412,31
Економія: -719,92 грн
7692,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
8464,54
Економія: -689,51 грн
7775,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
9171,28
Економія: -1433,98 грн
7737,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
8073,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
8073,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
8073,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 20:00
8073,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
8073,90 грн