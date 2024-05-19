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Альбувен розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл, №1 - Львів (790749) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
857,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
883,21
Економія: -93,32 грн
789,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
798,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
935,99
Економія: -161,11 грн
774,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
820,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
820,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
820,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (1)
809,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
857,99
Економія: -83,11 грн
774,88 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
820,50 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
820,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
820,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
820,50 грн