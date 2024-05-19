Альбувен розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл, №1 - Львів (790749) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00