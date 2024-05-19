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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ШОВКОВІЙ ОСНОВІ З ІОНАМИ СРІБРА 25 х 72 мм, №10 - Львів (768659) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
72,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (4)
72,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
62,68 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Черняхів, вул. Франка Івана, 42
Всього: упаковка (2)
50,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Клавдієво-Тарасове, вул. Гагаріна Юрія, 2-А/2
Всього: упаковка (1)
58,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 125
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 45
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
67,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Соборна, 122
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (2)
65,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
56,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Боярка, вул. Хрещатик, 83
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 21
Всього: упаковка (1)
54,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Чайки, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
64,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Глеваха, вул. Грушевського, 42
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всього: упаковка (1)
50,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (2)
62,40 грн