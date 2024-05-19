FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ШОВКОВІЙ ОСНОВІ З ІОНАМИ СРІБРА 25 х 72 мм, №10 - Харків (768659) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 2-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106