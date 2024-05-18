FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ШОВКОВІЙ ОСНОВІ З ІОНАМИ СРІБРА 25 х 72 мм, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (768659) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Гала аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Гала аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Медіт-м
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И