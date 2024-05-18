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FAMILY PLAST ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ НА ШОВКОВІЙ ОСНОВІ З ІОНАМИ СРІБРА 25 х 72 мм, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (768659) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
72,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
62,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (4)
72,54 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 75
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 6
Всього: упаковка (1)
52,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Черкаси, бульв. Шевченка, 325
Всього: упаковка (1)
58,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (2)
62,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 205
Всього: упаковка (1)
54,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Сміла, вул. Телеграфна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 180
Всього: упаковка (2)
50,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
63,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Черкаси, вул. Теліги Олени, 1
Всього: упаковка (1)
54,70 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
58,80 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Черкаси, вул. Дахнівська, 32
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Медіт-м
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 1-А
Всього: упаковка (1)
57,40 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Херсон, просп. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
58,60 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Миколаїв, пров. Корабелів, 2-И
Всього: упаковка (2)
57,40 грн