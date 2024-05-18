Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямHAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ Вітамінізація на 30 днів 30 мл + 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (878224) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
139,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
138,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
138,97 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
139,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
139,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (2)
139,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (2)
138,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
138,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
140,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
139,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (2)
140,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
139,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
138,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
139,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
138,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
139,09 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
138,93 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
139,66 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
139,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
139,15 грн