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HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ Ріст волосся х 2 30 мл + 10 мл - Київ (780240) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
140,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
140,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
139,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
138,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
138,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
139,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (2)
138,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
139,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
138,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (2)
139,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
139,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
138,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
141,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (2)
138,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Шевченка Тараса, 82
Всього: упаковка (1)
139,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (2)
139,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (2)
140,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
138,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
Всього: упаковка (2)
138,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 63
Всього: упаковка (2)
138,73 грн