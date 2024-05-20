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Армадін таблетки, вкриті оболонкою 125 мг банка, №30 - Запоріжжя (142283) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
201,99
Економія: -28,13 грн
173,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Франка Івана, 6-А/1
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
231,99
Економія: -58,13 грн
173,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
219,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом