Армадін таблетки, вкриті оболонкою 125 мг банка, №30 - Запоріжжя (142283) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:15
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Франка Івана, 6-А/1
Аптека
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вологодська, 35-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом