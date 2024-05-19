Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20) 201,99 Економія: -28,13 грн 173,86 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Верховина, вул. Франка Івана, 6-А/1 Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10) 231,99 Економія: -58,13 грн 173,86 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Вологодська, 35-А Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20) 219,00 грн