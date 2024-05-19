Армадін таблетки, вкриті оболонкою 125 мг банка, №30 - Харків (142283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Верховина, вул. Франка Івана, 6-А/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом