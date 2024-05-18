Армадін таблетки, вкриті оболонкою 125 мг банка, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (142283) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верховина, вул. Франка Івана, 6-А/1
Аптека
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Вологодська, 35-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом