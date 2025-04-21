Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
524,68
Економія при броні: -27,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
547,96
Економія при броні: -25,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
525,50
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
525,50
Економія при броні: -49,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
128,04
Економія при броні: -8,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн