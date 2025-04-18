Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
537,09
Економія при броні: -36,01 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
548,68
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
552,35
Економія при броні: -29,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
521,72
Економія при броні: -28,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
399,13
Економія при броні: -17,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
525,70
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн