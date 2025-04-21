Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
551,51
Економія при броні: -28,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
391,76
Економія при броні: -18,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
262,75
Економія при броні: -22,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
139,81
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
269,57
Економія при броні: -16,84 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
545,90
Економія при броні: -28,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
525,50
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
541,30
Економія при броні: -20,32 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
557,49
Економія при броні: -24,17 грн