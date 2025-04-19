Львів (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
543,71
Економія при броні: -30,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
592,42
Економія при броні: -35,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
523,83
Економія при броні: -30,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн