Харків (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
530,00
Економія при броні: -22,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
546,32
Економія при броні: -23,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
551,00
Економія при броні: -28,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
567,68
Економія при броні: -34,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
519,32
Економія при броні: -35,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна
514,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Будесонід-Тева суспензія для розпилення 0.25 мг/мл ампула 2 мл №20
Тева Україна