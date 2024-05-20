Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Нікополь, вул. Каштанова, 1-В Всього: упаковка (2) 412,20 Економія: -23,60 грн 388,60 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Затишшя, вул. Суворова, 34 Всього: упаковка (2) 612,00 Економія: -223,40 грн 388,60 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1 Всього: упаковка (1) 397,08 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9 Всього: упаковка (1) 517,80 Економія: -129,20 грн 388,60 грн Забронювати