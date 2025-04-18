Київ
Клейонка на тканинній основі з ПВХ покриттям (Oilcloth on a fabric basis PVC coated)

Клейонка на тканинній основі з ПВХ покриттям (Oilcloth on a fabric basis PVC coated)

Київ (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Городище, вул. Миру, 48
145.0 км
КЛЕЙОНКА МЕДИЧНА НА ТКАНИНІЙ ОСНОВІ З ПВХ ПОКРИТТЯМ 2 х 1,3 м №1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
288,37
Економія при броні: -18,72 грн
269,65 грн
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