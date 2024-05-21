Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Запоріжжя (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Всього: розчин для перорального застосування (7)
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55