Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураБетаргін®Ціни в аптеках

Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Запоріжжя (423394) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
430,00
Економія: -80,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
430,00
Економія: -78,00 грн
352,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
430,00
Економія: -73,00 грн
357,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: розчин для перорального застосування (7)
430,00
Економія: -66,00 грн
364,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
450,00
Економія: -93,00 грн
357,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
430,00
Економія: -78,00 грн
352,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
370,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
365,25 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
371,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (2)
407,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (2)
370,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
365,64 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: розчин для перорального застосування (8)
371,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
365,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: розчин для перорального застосування (4)
366,21 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
363,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: розчин для перорального застосування (3)
366,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Всього: упаковка (2)
371,55 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: упаковка (1)
367,04 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: розчин для перорального застосування (6)
370,23 грн