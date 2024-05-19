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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ З ЕКСТРАКТОМ РОМАШКИ , №54 - Київ (747225) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
55,52 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
100,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
97,86 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
Всього: упаковка (1)
97,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
104,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
55,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
94,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
96,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
95,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (1)
94,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
97,78 грн