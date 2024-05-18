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MULTIVITAMIN ACTIVE MAN таблетки, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (759453) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
769,00
Економія: -23,07 грн
745,93 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
734,00
Економія: -36,70 грн
697,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
734,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом