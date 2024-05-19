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MULTIVITAMIN ACTIVE WOMAN таблетки, №90 - Харків (746808) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
727,00
Економія: -21,81 грн
705,19 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
734,00
Економія: -36,70 грн
697,30 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
733,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом