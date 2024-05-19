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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаEUCERIN ГІАЛУРОН-ФІЛЛЕР АНТИОКСИДАНТНА СИРОВАТКА Д/ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ШКІРИ, ЗВУЖЕННЯ ПОР ТА ПОМ'ЯКШ ПЕРШИХ ЗМОРШОКЦіни в аптеках

EUCERIN ГІАЛУРОН-ФІЛЛЕР АНТИОКСИДАНТНА СИРОВАТКА Д/ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ШКІРИ, ЗВУЖЕННЯ ПОР ТА ПОМ'ЯКШ ПЕРШИХ ЗМОРШОК 30 мл - Харків (787729) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
680,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
806,45 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
664,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
768,81 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
707,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
765,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
821,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
823,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
768,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
802,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
802,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
803,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (4)
820,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
802,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
710,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
819,34 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
680,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
721,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
814,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
799,74 грн