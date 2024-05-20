Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душу5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тілаЦіни в аптеках

5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тіла 200 мл - Одеса (787738) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
232,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
280,80 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
459,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
333,26 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (2)
232,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
321,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
321,31 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
Всього: упаковка (1)
264,89 грн