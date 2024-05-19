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5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тіла 200 мл - Львів (787738) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
296,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
238,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
385,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
475,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
328,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
444,88 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (2)
300,40
Економія: -9,01 грн
291,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (3)
385,60 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Успенська, 38
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
275,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
Всього: упаковка (2)
475,00 грн