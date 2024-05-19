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5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тіла 200 мл - Київ (787738) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
280,78 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
392,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
500,45
Економія: -15,01 грн
485,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
357,60
Економія: -10,73 грн
346,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
275,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
392,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
412,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
384,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
280,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
445,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
280,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
264,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
280,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
317,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн