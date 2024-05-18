5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тіла 200 мл - Харків (787738) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Сумська, 110
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11