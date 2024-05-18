Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душу5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тілаЦіни в аптеках

5% Урея ріпеір плюс зволожуюча пінка для душу для сухої шкіри тіла 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (787738) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
444,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
Всього: упаковка (1)
415,20 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
385,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
280,78 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
319,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
280,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (3)
475,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
392,94 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (2)
475,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
317,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
318,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
320,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
447,81 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
320,05 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
319,61 грн