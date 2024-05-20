Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функцій імунної системиVITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯЦіни в аптеках

VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Запоріжжя (791537) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
91,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
89,44
Економія: -4,54 грн
84,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
98,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
98,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
90,26
Економія: -3,36 грн
86,90 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
88,35
Економія: -5,45 грн
82,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
97,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: упаковка (1)
97,68 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
93,09
Економія: -4,09 грн
89,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
97,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
94,27
Економія: -13,00 грн
81,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
91,76
Економія: -3,76 грн
88,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
98,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
97,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -10,11 грн
83,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
94,72
Економія: -4,82 грн
89,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (1)
85,66
Економія: -2,66 грн
83,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
98,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
95,70
Економія: -5,70 грн
90,00 грн