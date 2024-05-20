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VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Одеса (791537) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
111,22 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
111,22 грн
В інших містах:
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (1)
96,04
Економія: -14,75 грн
81,29 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
87,53
Економія: -5,84 грн
81,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
Всього: упаковка (1)
87,84
Економія: -6,51 грн
81,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (4)
80,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
Всього: упаковка (1)
87,04
Економія: -11,60 грн
75,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (1)
98,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
Всього: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
96,92
Економія: -13,59 грн
83,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Білозерка, вул. Свободи, 86
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (1)
99,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
95,70
Економія: -10,28 грн
85,42 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
95,24
Економія: -9,79 грн
85,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
91,06 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Херсон, вул. Університетська, 157
Всього: упаковка (1)
91,53
Економія: -3,53 грн
88,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
88,97
Економія: -16,97 грн
72,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Багате, вул. Миру, 28-А
Всього: упаковка (1)
98,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Ізмаїл, вул. Торгова, 47-А
Всього: упаковка (1)
99,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
94,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
94,13 грн