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VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Львів (791537) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
90,95
Економія: -10,02 грн
80,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
88,37
Економія: -8,14 грн
80,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
96,17
Економія: -15,17 грн
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
85,98
Економія: -5,64 грн
80,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
90,11
Економія: -8,35 грн
81,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
89,04
Економія: -8,24 грн
80,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
99,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
95,24
Економія: -11,25 грн
83,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -8,06 грн
80,93 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
97,77 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Давидів, вул. Галицька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
78,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
98,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
98,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (2)
89,59
Економія: -17,59 грн
72,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
98,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
98,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 22
Всього: упаковка (2)
98,21 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (1)
98,84 грн