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VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Київ (791537) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
90,19
Економія: -9,20 грн
80,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
98,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
98,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
99,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (2)
96,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (3)
90,77
Економія: -9,78 грн
80,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
84,53
Економія: -5,33 грн
79,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 11
Всього: упаковка (1)
98,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
99,16
Економія: -17,97 грн
81,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
98,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
89,96
Економія: -9,03 грн
80,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бахмацька, 18-А
Всього: упаковка (1)
89,13
Економія: -8,33 грн
80,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
101,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (2)
107,30 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
105,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
100,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (1)
99,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (1)
107,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
100,00 грн