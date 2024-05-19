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VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Харків (791537) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
98,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
98,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
99,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
98,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
98,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
94,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
91,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
98,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
98,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
98,28
Економія: -14,15 грн
84,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
99,23 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 13
Всього: упаковка (1)
98,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 52
Всього: упаковка (1)
99,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (1)
99,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
98,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
94,19
Економія: -14,31 грн
79,88 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
99,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільшани, вул. Ковалевського Семена, 1-А
Всього: упаковка (1)
98,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
98,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
98,75 грн