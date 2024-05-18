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VITONIKA ВІТАМІН C+ЕХІНАЦЕЯ капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (791537) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
94,14
Економія: -4,24 грн
89,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
97,73 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
86,97
Економія: -4,07 грн
82,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (1)
91,58
Економія: -3,58 грн
88,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: упаковка (1)
97,68 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
98,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
98,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
93,73
Економія: -3,83 грн
89,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (1)
87,23
Економія: -4,23 грн
83,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
97,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
98,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
91,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
90,27
Економія: -5,37 грн
84,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
98,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
89,54
Економія: -2,64 грн
86,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
98,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
91,35
Економія: -4,45 грн
86,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
97,86
Економія: -7,86 грн
90,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
98,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
97,77 грн