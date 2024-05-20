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Абертін порошок саше, №10 - Запоріжжя (770332) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
279,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: порошок (6)
310,00
Економія: -54,00 грн
256,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
338,64
Економія: -53,71 грн
284,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
317,39
Економія: -30,96 грн
286,43 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
330,00
Економія: -60,00 грн
270,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
279,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
279,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
309,12
Економія: -31,92 грн
277,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: порошок (8)
330,00
Економія: -60,00 грн
270,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: порошок (9)
324,88
Економія: -39,68 грн
285,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
318,39
Економія: -25,97 грн
292,42 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
279,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
344,86
Економія: -32,44 грн
312,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
308,96
Економія: -29,54 грн
279,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
352,70
Економія: -67,71 грн
284,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
333,29
Економія: -34,20 грн
299,09 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
279,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1), саше (3)
332,16
Економія: -45,44 грн
286,72 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
279,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (33)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
279,80 грн