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Бажана порошок саше, №10 - Львів (769876) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: порошок (8)
211,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -74,31 грн
204,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -81,31 грн
204,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
214,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
212,99
Економія: -8,31 грн
204,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
253,99
Економія: -49,31 грн
204,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1), саше (4)
232,22
Економія: -29,51 грн
202,71 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
202,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
211,41
Економія: -1,27 грн
210,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: порошок (7)
251,99
Економія: -47,31 грн
204,68 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
202,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
201,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
171,06 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
211,60 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: порошок (5)
203,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (1)
207,75
Економія: -2,66 грн
205,09 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
209,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: порошок (5)
211,78
Економія: -0,14 грн
211,64 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всього: порошок (5)
211,60
Економія: -1,05 грн
210,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
203,80 грн