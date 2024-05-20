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Бажана капсули, №30 - Запоріжжя (769875) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
451,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
461,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
505,63
Економія: -71,79 грн
433,84 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
464,24
Економія: -93,55 грн
370,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
415,94 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
451,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
395,83 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
451,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
483,99
Економія: -58,87 грн
425,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
422,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
479,14
Економія: -47,86 грн
431,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
456,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
417,45 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
451,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
484,18
Економія: -87,50 грн
396,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
472,14
Економія: -101,44 грн
370,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
451,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
511,76
Економія: -83,88 грн
427,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
459,19
Економія: -43,24 грн
415,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
394,89 грн