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АЦЕРОЛА+ C таблетки жувальні мг, №90 - Одеса (556608) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Експрес фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (3)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 2
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Братиславська, 48-А
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн