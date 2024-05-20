АЦЕРОЛА+ C таблетки жувальні мг, №90 - Львів (556608) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
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Володимир, вул. Ковельська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Аптека доброго дня
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Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
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Київ, вул. Підлісна, 3
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Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 2
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Експрес фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
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Київ, просп. Берестейський, 22
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Київ, просп. Голосіївський, 93
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Костянтинівська, 71
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
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Київ, просп. Науки, 1/2
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Київ, вул. Велика Васильківська, 66