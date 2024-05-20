Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАЦЕРОЛА+ CЦіни в аптеках

АЦЕРОЛА+ C таблетки жувальні мг, №90 - Львів (556608) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 71
Всього: упаковка (1)
705,50
Економія: -156,00 грн
549,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
603,70
Економія: -54,20 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 2
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 6-Г
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Експрес фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (2)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 1/2
Всього: упаковка (3)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -170,90 грн
549,50 грн