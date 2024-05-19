Алко.Net таблетки шипучі тм Baum Pharm, №15 - Львів (895022) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Львів, вул. Джерельна, 1
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
В інших містах:
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, вул. Січових Стрільців, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 37
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Валова, 28
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Самбір, вул. Валова, 11
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Підбуж, вул. Франка Івана, 32
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Винниченка, 6
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, вул. Міцкевича, 2
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 10-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Тернопіль, вул. Руська, 23
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96