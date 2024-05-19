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Алко.Net таблетки шипучі тм Baum Pharm, №15 - Харків (895022) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 29-М
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Всього: упаковка (3)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Казанка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/1
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Е
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дмитрівка, вул. Мічурина, 47-А
Всього: упаковка (2)
199,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
199,00 грн