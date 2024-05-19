АЛЬФЛОРЕКС® ВІД СПК капсули, №30 - Київ (750425) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 276 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00