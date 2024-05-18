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АЛЬФЛОРЕКС® ВІД СПК капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (750425) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
996,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
945,49
Економія: -27,63 грн
917,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
996,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
996,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
975,13
Економія: -57,27 грн
917,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
951,18
Економія: -33,32 грн
917,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
950,54
Економія: -32,68 грн
917,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
996,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
996,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
963,28
Економія: -45,43 грн
917,85 грн