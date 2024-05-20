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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННИЙ КРЕМ 30 мл - Запоріжжя (642211) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1170,00
Економія: -134,00 грн
1036,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1164,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1164,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1182,96 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (1)
1299,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зарічна, 2
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн