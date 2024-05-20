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АВЕН ФІЗІОЛІФТ ДЕННИЙ КРЕМ 30 мл - Одеса (642211) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1164,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
1164,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1182,96 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1281,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
1255,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1085,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
1084,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
1261,67
Економія: -5,78 грн
1255,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1209,00
Економія: -36,27 грн
1172,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1170,00
Економія: -134,00 грн
1036,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
1203,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
985,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
915,28
Економія: -6,67 грн
908,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
1306,33 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
1263,31
Економія: -13,68 грн
1249,63 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1330,70
Економія: -39,92 грн
1290,78 грн